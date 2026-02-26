В 2026 году в Ростове продолжился рост цен на кофе

В 2026 году в Ростове-на-Дону и области продолжился рост цен на кофе. Об этом можно судить по данным портала Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
По информации портала, 1 кг натурального растворимого кофе в январе этого года продавался по 4194 рубля, в декабре — 4106 рублей, а в январе 2025 года — 3378 рублей.
Стоимость 1 кг натурального в зернах и молотого кофе в январе этого года доходила до 2160 рублей, в декабре составляла около 2168 рублей, а в январе 2025 года фиксировала на уровне в 1708,91 рубля.
Добавим, в конце 2025 года в ЦБ отмечали подорожание кофе при сравнении месяц к месяцу и год к году. Тогда основной причиной оказался рост мировых цен на кофейные зерна из-за плохого урожая и снижения объемов производства в странах-поставщиках.
