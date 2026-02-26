Названы самые частые ошибки школьников в ЕГЭ по русскому языку и математике

ЕГЭ по русскому языку остается самым массовым экзаменом — его сдают все выпускники. В 2025 году результаты в целом остались стабильными: большинство участников (99,4%) преодолели минимальный порог, а доля учеников, которые показали результаты в диапазоне 61−100 баллов, сохранилась на уровне прошлых лет (около 40%). Однако общий средний балл упал до 60,87 (с 63,88 в 2024 г.).
ЕГЭ по профильной математике в 2025 году выбрали 336 тыс. человек, что на 30 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, а в 2026 году ее планируют сдавать почти 371,5 тыс. выпускников. Средний балл составил 61,3. Минимальный порог в 36 тестовых баллов остался неизменным, а доля участников, которые не смогли его преодолеть, сократилась по сравнению с прошлым годом. Более 11% участников ЕГЭ показали высокие результаты в диапазоне 81−100 баллов.
Самым сложным в ЕГЭ по русскому языку оказалось задание № 3 повышенного уровня сложности, связанное с функциональной стилистикой и культурой речи. Средний процент выполнения составил всего 31% по сравнению с 47% в 2024 г.
Серьезные трудности вызвало задание № 12 на правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий и деепричастий. Ошибки в этом номере чаще всего связаны с невнимательностью и путаницей в грамматических признаках слова. В 2025 году его выполнили лишь 41% участников.
Также в число наименее успешно выполненных вошло задание № 18 на постановку знаков препинания при вводных конструкциях, обращениях и междометиях. Несмотря на базовый уровень сложности, выпускники по-прежнему испытывают трудности с распознаванием вводных слов и их грамматической роли. Средний результат составил 41%.
Невысокий результат показало и задание № 14 на слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей речи. Ошибки в этом номере, как правило, связаны с тем, что участники ориентируются на «ощущение языка», а не на четкое правило. В 2025 году это задание выполнили 40% участников (в 2024 — 47%).
При этом в 2025 году намного ниже оказались результаты по ряду орфографических заданий. Особенно это касается номеров 9, 10, 13 и 14. Это говорит о том, что темы, связанные с орфографическими правилами, на протяжении последних трех-пяти лет остаются по-прежнему плохо освоенными большим числом школьников и всё также требуют регулярной тренировки и повторения.
Одним из самых трудных традиционно остается задание № 18 с параметром — его средний процент выполнения составил всего около 2%. Это задание требует умения рассматривать уравнение или неравенство в общем виде и анализировать поведение выражения в зависимости от значения параметра. Многие выпускники ограничиваются лишь частным случаем или доводят решение только до промежуточного результата.
Практически такой же результат показало задание № 19 на теорию чисел. Средний процент его выполнения составил также около 2%. Здесь от участника требуется строгое доказательное рассуждение, а не просто вычисление. Ошибки чаще всего связаны с неполным обоснованием или неверной логикой доказательства.
Среди заданий повышенного уровня сложности одним из самых проблемных стало стереометрическое задание № 14. Его средний процент выполнения составил около 6%. Участники нередко испытывают трудности с пространственным воображением и корректным построением вспомогательных элементов, без которых невозможно довести решение до конца.
Высокий результат школьники показали в ЕГЭ по русскому языку в задании № 6, где нужно было определить нарушение в употреблении слова или подобрать верный вариант. Его успешно выполнили 89% участников (81% в 2024 г.).
Также школьники успешно справились с заданием № 25 на проверку знаний тем лексикологии и фразеологии. С ним успешно справилось 79% участников.
Среди заданий повышенного уровня сложности единственным, которое в среднем выполнили более половины участников, стало задание № 22, связанное с определением основных изобразительно-выразительных средств языка. Его средний процент выполнения составил 53%.
В ЕГЭ по математике одним из наиболее успешно выполненных стало задание № 4 на знание теории вероятностей — его правильно решили около 95% участников.
Высокий результат показали школьники и в задании № 2 с координатами и векторами. Его успешно выполнили около 93% учеников. Основные ошибки были связаны с непониманием смысла вектора, неумением работать с координатами вектора, а также с незнанием формулы скалярного произведения.