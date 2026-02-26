Названы самые частые ошибки школьников в ЕГЭ по русскому языку и математике

ЕГЭ по профильной математике в 2025 году выбрали 336 тыс. человек, что на 30 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, а в 2026 году ее планируют сдавать почти 371,5 тыс. выпускников. Средний балл составил 61,3. Минимальный порог в 36 тестовых баллов остался неизменным, а доля участников, которые не смогли его преодолеть, сократилась по сравнению с прошлым годом. Более 11% участников ЕГЭ показали высокие результаты в диапазоне 81−100 баллов.