Димаш Кудайберген выступил на творческом вечере Абылая Тлепбергена

Произведения в сольном исполнении Абылая Тлепбергена, а также в сопровождении национального оркестра произвели особое впечатление на зрителей. Лучшие образцы кюев, вошедшие в золотой фонд национального музыкального искусства, а также произведения в оркестровой обработке были представлены в оригинальной интерпретации.