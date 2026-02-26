В уфимском магазине нашли парфюм с сомнительной маркировкой

Сотрудники Роспотребнадзора в Уфе обнаружили в магазине популярной сети парфюмерию с нарушениями маркировки. На многих флаконах отсутствовала обязательная информация о товаре, а на некоторых дата производства не соответствовала действительности. Вся продукция могла представлять риск для покупателей.
Материалы проверки передали в суд, который оштрафовал индивидуального предпринимателя. Туалетную воду с сомнительной маркировкой решено уничтожить полностью.
Специалисты отмечают, что нарушение правил маркировки парфюмерии и косметики входит в тройку самых распространенных нарушений среди непродовольственных товаров. В Роспотребнадзоре напоминают, что проверить легальность духов можно через бесплатное приложение «Честный знак». Достаточно отсканировать код на упаковке. Если данные не совпадают или код не считывается, товар, скорее всего, поддельный. Приложение само предложит отправить жалобу в контрольное ведомство.
