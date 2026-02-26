С начала зимы с омских улиц вывезено более 500 тысяч кубометров снега

В Омске проводятся ежедневные рейдовые мероприятия, в ходе которых выявляют нарушителей правил зимнего содержания территорий. Штраф составляет 20 тысяч рублей. Теперь такие контрольные мероприятия, по словам Рогозина, планируется проводить совместно с прокуратурой, но в отношении тех хозяйствующих субъектов, которые ранее были замечены в систематических нарушениях в части уборки снега и наледи.