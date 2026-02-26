С начала зимы с омских улиц вывезено более 500 тысяч кубометров снега

По многолетним наблюдениям синоптиков, в Омске снег начнет таять с 15 марта. Сейчас городские службы активно готовятся к весеннему паводку. Одно из таких противопаводковых мероприятий — вывоз снега с городских улиц на специальные снежные полигоны.
«На сегодняшний день с омских улиц уже вывезено более 500 тысяч кубометров снега, и эта работа продолжается, — рассказала на пресс-конференции в Омском городском пресс-центре Наталья Гребенщикова, начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Омска. — Ежедневно, включая выходные, на уборке городских улиц задействовано 240−250 единиц техники и порядка 300 специалистов БУ “Управление дорожного хозяйства и благоустройства” города Омска».
Именно силами УДХБ с городских улиц вывезена основная масса снега. Однако, как напомнил директор департамента контроля мэрии Марк Рогозин, УДХБ в ответе за содержание и уборку общественных территорий.
Ответственность за уборку и вывоз снега лежит и на хозяйствующих субъектах — управляющих компаниях и собственниках зданий, предпринимателях. Напомним, что последние должны содержать 20-метровую прилегающую территорию. Что касается управляющих компаний, на них лежитответственность за содержание придомовой территории в границах сформированного участка.
«Напомню, что в случае, если земельный участок вокруг дома не сформирован, то УК несут ответственность за содержание территории в пределах пяти метров от дома высотой до четырех этажей, и в пределах десяти метров от дома выше четырех этажей», — рассказал Марк Рогозин.
В Омске проводятся ежедневные рейдовые мероприятия, в ходе которых выявляют нарушителей правил зимнего содержания территорий. Штраф составляет 20 тысяч рублей. Теперь такие контрольные мероприятия, по словам Рогозина, планируется проводить совместно с прокуратурой, но в отношении тех хозяйствующих субъектов, которые ранее были замечены в систематических нарушениях в части уборки снега и наледи.