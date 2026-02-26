«Вскрылись притоки Немана и Сожа, рост уровня воды до 50 см в сутки». Белгидромет озвучил паводковую ситуацию на конец февраля

Рост уровня воды происходит с интенсивностью от одного до 14 сантиметров в сутки. Такая ситуация наблюдается на реках бассейнов Немана, Вилии, Припяти, на Днепре вблизи Орши и Лоева, Березине рядом с Борисовом, Соже у Гомеля. Самый интенсивный рост уровня воды — до 50 сантиметров за сутки на реках бассейна Западного Буга. А вот на реках бассейна Западной Двины, и также на большем протяжении Днепра, Березины и Сожа сейчас, к счастью, наблюдается спад уровней воды и ровный их ход.