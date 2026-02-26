«Вскрылись притоки Немана и Сожа, рост уровня воды до 50 см в сутки». Белгидромет озвучил паводковую ситуацию на конец февраля

В Белгдиромете сказали, что в 2026 году белорусов ожидает более высокое половодье, чем в прошлые годы, пишет БелТА.
— Максимальные уровни воды ожидаются близкими к средним многолетним значениям, — предупредила начальником отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Елена Зубченок.
Специалисты заявляют, что нынешней весной вода повсеместно выйдет на пойму, а на большинстве рек максимумы станут близки к опасным высоким отметкам. Ранее при таких отметках происходило затопление прибрежных территорий.
— Самая сложная паводковая ситуация ожидается в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять, — уточнила Зубченок.
Паводковые процессы уже начались на реках в южной и юго-западной частях республики.
По данным на 25 февраля, вскрылись отдельные притоки Немана и Сожа, полностью очистился ото льда приток Немана река Свислочь у деревни, пишет pogoda.by. В основном на реках сейчас — ледостав и ледостав с полыньями, толщина которых составляет около 13 — 45 сантиметров.
Рост уровня воды происходит с интенсивностью от одного до 14 сантиметров в сутки. Такая ситуация наблюдается на реках бассейнов Немана, Вилии, Припяти, на Днепре вблизи Орши и Лоева, Березине рядом с Борисовом, Соже у Гомеля. Самый интенсивный рост уровня воды — до 50 сантиметров за сутки на реках бассейна Западного Буга. А вот на реках бассейна Западной Двины, и также на большем протяжении Днепра, Березины и Сожа сейчас, к счастью, наблюдается спад уровней воды и ровный их ход.
— В ближайшие сутки на Вилии вблизи агрогородка Стешицы уровень воды превысит отметку выхода воды на пойму. На реках бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга и Припяти сохранится рост уровней воды. На реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины и Сожа будут отмечаться колебания уровней воды, — констатировали синоптики.
Ранее МЧС предупредило, что паводки могут угрожать 60 районам Беларуси при неблагоприятных условиях.
К слову, первые журавли успели прилететь в Беларусь еще до конца зимы.