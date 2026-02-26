В марте в Омске громко завоют сирены, а по телевизору будут пугать катастрофой

Городской департамент общественной безопасности сообщает об очередной проверке систем оповещения населения, которая состоится 4 марта. В ведомстве отметили, что помимо громкого воя сирен на улицах города, по местным телеканалам будет дано экстренное сообщение о якобы угрозах жизни и здоровью омичей. Проверочная акция запланирована с 10:35 до 10:45 часов местного времени. Жителей города просят не пугаться и не предпринимать каких-либо действий.