Ученый Дьякова: в мире заметили ужесточение политики РФ в части доступа к биоколлекциям

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Зарубежные корпорации из недружественных стран, беспрепятственно пользовавшиеся российскими биоресурсными коллекциями, реагируют на ужесточение политики доступа к ним со стороны РФ и даже предпринимают попытки обойти ограничения. Об этом сообщила директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Юлия Дьякова, выступая на IV Форуме будущих технологий.
Биологические коллекции составляют основу многих научно-производственных цепочек. Дьякова напомнила, в России в 2024 году был принят закон о биоресурсных центрах и биологических коллекциях, регулирующий их хранение и защиту (в том числе в части вывоза образцов за пределы страны). Если раньше компании могли обратиться в любую организацию, обладающую коллекцией, и получить доступ к необходимым материалам, то сейчас это взаимодействие находится под контролем государства.
«И нам уже начинают писать письма: вот, вы нам всегда поставляли, что случилось? Дайте нам ваших обезьян, растения, биоресурсы, нам надо. Почему вы нам не отдаете?» — сказала Дьякова, указав на попытки зарубежных корпораций обращаться с запросами на получение биоресурсов от имени других компаний.
«Поняв жесткую нашу реакцию в отношении недружественных стран, обращаются уже со стороны наших дружественных стран с просьбой предоставить биоресурсы. А за ними стоят те же корпорации. Мы видим запрос на одни и те же единицы хранения из разных компаний», — сказала директор Курчатовского института.
Исследователь указала на важность развития механизмов контроля в этой области и общей культуры работы ученых с биоресурсами и генетической информацией, предполагающей, в частности, использование доверенных инструментов обработки этих данных.
В соответствии с упомянутым законом государственный учет национальных каталогов генетических ресурсов и биоколлекций будет осуществляться через государственную информационную систему в области генетической информации «Национальная база генетической информации», оператором которой выступает НИЦ «Курчатовский институт».
О форуме.
IV Форум будущих технологий проходит 25−26 февраля в Центре международной торговли в Москве. В этом году он посвящен темам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в отраслях экономики. ТАСС является информационным партнером форума.