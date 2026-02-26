Ученый Дьякова: в мире заметили ужесточение политики РФ в части доступа к биоколлекциям

Биологические коллекции составляют основу многих научно-производственных цепочек. Дьякова напомнила, в России в 2024 году был принят закон о биоресурсных центрах и биологических коллекциях, регулирующий их хранение и защиту (в том числе в части вывоза образцов за пределы страны). Если раньше компании могли обратиться в любую организацию, обладающую коллекцией, и получить доступ к необходимым материалам, то сейчас это взаимодействие находится под контролем государства.