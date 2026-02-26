К летнему сезону в Ялте откроют около 80 пляжей

К началу курортного сезона в Ялте подготовят 187 объектов санаторно-курортного отдыха и около 80 пляжей, сообщила глава администрации Янина Павленко.
«После сезона штормов, ориентировочно с апреля, начнется активная подготовка пляжей — это и обследование морского дна, и подсыпка, и текущие ремонты инфраструктуры», — рассказала Павленко.
К открытию сезона планируется подготовить около восьмидесяти пляжей, что соответствует количеству 2025 года. Однако основное внимание будет уделено их качественному улучшению, чтобы они соответствовали уровню Массандровского пляжа, «Изумрудного», «Скай-Бич», «Детского» и «Воронцовским купальням».