Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сделали в Беларуси, а не в Италии: ванна стала предметом спора в Павлодаре

Акриловая ванна стала предметом спора павлодарки и магазина. Продавец-консультант заверила женщину, что она произведена в Италии. Однако позже выяснилось, что она белорусского производства, передает Pavlodarnews.kz.

Источник: Nur.kz

Покупательница нашла название бренда в интернете и связалась с белорусским производителем. Также она обнаружила брак — трещину.

Учитывая, что товар с годовой гарантией, жительница Павлодара обратилась в магазин, где ванну отказались принять назад или вернуть деньги, ссылаясь на механический характер повреждения.

Искать правду женщина отправилась в областной департамент торговли и защиты прав потребителей. Она пожаловалась, что в магазине её ввели в заблуждение, дали недостоверную информацию, а также не предоставили гарантийное обслуживание и экспертизу товара.

«Продавец или изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя, если не докажет, что недостатки в товаре возникли после их передачи потребителю из-за нарушения им правил использования товара, его хранения либо действий третьих лиц или непреодолимой силы», — сообщил глава ведомства Болат Турмаганбет.

По результатам проверки на магазин наложили штраф в размере 25 МПР (108 125 тенге), а также выписали предписание о необходимости устранить нарушения и провести дополнительную проверку товара.

Сейчас дело находится на рассмотрении в суде. Магазин оспаривает предписание госоргана.