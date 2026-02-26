Сделали в Беларуси, а не в Италии: ванна стала предметом спора в Павлодаре

Покупательница нашла название бренда в интернете и связалась с белорусским производителем. Также она обнаружила брак — трещину.
Учитывая, что товар с годовой гарантией, жительница Павлодара обратилась в магазин, где ванну отказались принять назад или вернуть деньги, ссылаясь на механический характер повреждения.
Искать правду женщина отправилась в областной департамент торговли и защиты прав потребителей. Она пожаловалась, что в магазине её ввели в заблуждение, дали недостоверную информацию, а также не предоставили гарантийное обслуживание и экспертизу товара.
«Продавец или изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя, если не докажет, что недостатки в товаре возникли после их передачи потребителю из-за нарушения им правил использования товара, его хранения либо действий третьих лиц или непреодолимой силы», — сообщил глава ведомства Болат Турмаганбет.
По результатам проверки на магазин наложили штраф в размере 25 МПР (108 125 тенге), а также выписали предписание о необходимости устранить нарушения и провести дополнительную проверку товара.
Сейчас дело находится на рассмотрении в суде. Магазин оспаривает предписание госоргана.