Врач рассказал о разработке вакцины против аллергии на пыльцу амброзии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вакцину против аллергии на пыльцу амброзии разрабатывают в России, она проходит доклинические исследования, сообщил директор государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Муса Хаитов.
«На сегодняшний день мы работаем над созданием вакцины против пыльцы амброзии. Это очень большая проблема в южных регионах нашей страны. И опять-таки она находится на стадии доклинических исследований», — сказал Хаитов в ходе сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году — новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.