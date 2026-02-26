Белорус сам потерял аж 45 тысяч рублей и при этом может сесть на 12 лет

Житель Минской области потерял свои 15 тысяч рублей и еще 30 тысяч рублей чужих сбережений и может сесть на 12 лет. Подробности рассказали в МВД.
Фигурантом уголовного дела оказался 25-летний мужчина. Сначала ему позвонили мошенники под видом правоохранителей, сообщив о якобы утечке персональных данных с его прошлой работы. Минчанина напугали тем, что на его имя злоумышленники оформляют кредиты и, чтобы ему их аннулировать, необходимо внести внушительную сумму на «безопасный счет». Белорус во все поверил, оформил несколько займов почти на 15 тысяч белорусских рублей и все деньги перевел на указанный счет.
После этого он еще согласился стать курьером для аферистов и забрал у 31-летнего минчанина и 69-летней могилевчанки в сумме примерно 30 тысяч рублей, которые также перевел мошенникам.
— Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы, — сообщили в МВД.
