Белорус сам потерял аж 45 тысяч рублей и при этом может сесть на 12 лет

Фигурантом уголовного дела оказался 25-летний мужчина. Сначала ему позвонили мошенники под видом правоохранителей, сообщив о якобы утечке персональных данных с его прошлой работы. Минчанина напугали тем, что на его имя злоумышленники оформляют кредиты и, чтобы ему их аннулировать, необходимо внести внушительную сумму на «безопасный счет». Белорус во все поверил, оформил несколько займов почти на 15 тысяч белорусских рублей и все деньги перевел на указанный счет.