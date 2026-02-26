Политолог: приведет ли к войне инцидент с катером США на Кубе

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что происшествие было, скорее всего, инициировано выходцами с Кубы, которые теперь проживают в США, самостоятельно. Эксперт предположил, что участники акции выступают против кубинского правительства и надеялись, что с помощью провокации смогут вынудить Вашингтон ответить на агрессию Кубы, в том числе ввести войска в республику для смены режима. «То есть использовать этот инцидент как казус белли», — пояснил Дудаков.
Политолог добавил, что Белый дом сейчас не намерен вступать в конфликт с Гаваной, поэтому развитие сценария с военным ответом на инцидент с катером маловероятно.
Эксперт уточнил, что пока режим Кубы демонстрирует устойчивость, даже после того, как США заблокировали поставки на остров энергоносителей. Однако, несмотря на сложную экономическую ситуацию, никаких протестов на Кубе нет.
Дудаков объяснил, что ввод войск на Кубу в Пентагоне считают нежелательным из-за риска потерь личного состава. Кроме того, часть военной группировки страны сейчас занята на другом направлении — сосредоточена на Ближнем Востоке. Еще один аргумент против проведения операции на Кубе — отсутствие поддержки общественности. Американцы, судя по опросам, выступают против нападения на Кубу, Венесуэлу и другие страны.
«Я сильно сомневаюсь, что Трамп в этих условиях рискнет сейчас устраивать какую-то военную эскалацию. Плюс недавнее решение Верховного суда США, которое отменило действие многих тарифов Трампа, тоже может пойти на пользу Кубе, потому что теперь, скажем, грозить Мексике новыми пошлинами, если мексиканцы будут поставлять нефть на Кубу, уже будет сложнее Штатам», — резюмировал Дудаков. Он уточнил, что Мексика может возобновить отправку гуманитарных грузов на Кубу, что позволит нормализовать экономическую ситуацию.
Ранее на Кубе были задержаны диверсанты, которые прибыли в территориальные воды страны на катере под флагом США и начали перестрелку с кубинскими пограничниками. Часть находящихся на катере погибли, остальных арестовали.