Политолог: приведет ли к войне инцидент с катером США на Кубе

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что происшествие было, скорее всего, инициировано выходцами с Кубы, которые теперь проживают в США, самостоятельно. Эксперт предположил, что участники акции выступают против кубинского правительства и надеялись, что с помощью провокации смогут вынудить Вашингтон ответить на агрессию Кубы, в том числе ввести войска в республику для смены режима. «То есть использовать этот инцидент как казус белли», — пояснил Дудаков.