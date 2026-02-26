В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в России пополнился новыми действующими веществами, среди них и российский препарат для терапии перикардита, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
«В новый список вошли восемь новых международных непатентованных наименований. В их числе — оригинальный отечественный препарат с МНН “Гофликицепт”, который применяется для таргетной терапии идиопатического рецидивирующего перикардита, разработанный компанией АО “Р-Фарм” и производящийся по полному циклу на территории Российской Федерации», — рассказали в министерстве об обновление перечня ЖНВЛП.
В министерстве добавили, что в перечень включён и препарат с камрелизумабом для лечения рака пищевода и носоглотки. Пополнился список и лекарственным препаратом с международным непатентованным названием «Пэгфилграстим», используемым для снижения продолжительности нейтропении у взрослых пациентов, получающих химиотерапию.
«Включение этих препаратов в перечень стало возможным благодаря заявлениям отечественных компаний и направлено на повышение доступности современной терапии для пациентов и поддержку отечественной фармацевтической промышленности», — пояснили в министерстве.
В Минпромторге РФ добавили, что общая доля российских лекарств на внутреннем рынке в натуральном выражении превышает 63%, а в госзакупках достигает 80%. В социально значимых категориях лекарственных средств достигнута высокая степень локального производства.
Кроме того, в планах министерства — добиться двукратного увеличения объемов производства реабилитационной продукции, выходить на международные рынки и в 1,7 раза увеличить свое представительство на внешних рынках.
При этом Россия поставляет свою фармпродукцию уже в более чем 150 государств. Лучше всего на международные рынки продаются отечественные вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, лекарственные препараты на основе моноклональных антител.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках отчета правительства в Госдуме отмечал, что выпуск медпрепаратов в России растет.