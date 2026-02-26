Пассажиропоток городской электрички в Ростове снизился в 2025 году

Пассажиропоток городской электрички в Ростове-на-Дону снизился почти на 10% по итогам 2025 года. Ж/д транспортом в черте города за указанный период воспользовались 183 тысячи человек. Тогда как в 2024 году показатель составлял почти 202 тысячи человек. Цифры опубликовали СКЖД и донские власти.