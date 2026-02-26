Пассажиропоток городской электрички в Ростове снизился в 2025 году

Пассажиропоток городской электрички в Ростове-на-Дону снизился почти на 10% по итогам 2025 года. Ж/д транспортом в черте города за указанный период воспользовались 183 тысячи человек. Тогда как в 2024 году показатель составлял почти 202 тысячи человек. Цифры опубликовали СКЖД и донские власти.
В 2025 году большинство пассажиров в Ростове выбирали следующие остановки:
— платформа 1337 км (микрорайон Стройгородок) — 224 тысячи человек;
— вокзал Ростов-Пригородный — 200 тысяч человек;
— станция Темерник (ЖК «Соловьиная роща» — 65 тысяч человек;
— платформа Октября и платформа Рабочий городок — по 37 тысяч человек;
— вокзал Сельмаш — 27 тысяч человек.
Всего внутригородскими и пригородными поездами в Ростове-на-Дону в 2025 году возспользовались около 774 тысяч человек.
Добавим, проект «Городская электричка» в донской столице реализуется с 2016 года. По городским направлениям курсируют десять поездов. Кроме внутригородских маршрутов, в используется 66 пригородных поездов. Стоимость проезда в границах города составляет 33,5 рубля.
