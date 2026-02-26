Житель Ленобласти через суд выселил нового мужа своей бывшей из их квартиры

Житель Ленобласти через суд выселил нового мужа своей бывшей супруги из квартиры и сам заехал жить на его место. Об разделе имущества после брака рассказали в Объединенной пресс-службе судов 47-го региона.
Супруги купили квартиру в общую собственность, но пожить вместе не успели — семья распалась, брак расторгли. Женщина вышла замуж снова, сделала в квартире ремонт и переехала туда с новым мужем.
— Бывшего мужа такой расклад не устроил. Он обратился в суд с иском: просил обязать экс-супругу не мешать ему пользоваться квартирой, а ее нового мужа — выселить. Свою позицию объяснил просто: он собственник, а нового жильца вселять не соглашался, — рассказали в пресс-службе.
Суд встал на сторону мужчины. Решение устояло и в апелляции — 24 февраля Ленинградский областной суд оставил его в силе. Новому мужу придется освободить жилплощадь, а бывшим супругам теперь предстоит договариваться, как делить общую квартиру.