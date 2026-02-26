Ричмонд
В Воронеже в оттепель дорожники начали ямочный ремонт

Зимний ремонт предотвращает образование более серьезных деформаций дорог.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские дорожники, пользуясь оттепелью, начали ликвидировать ямы и выбоины в асфальте, образовавшиеся в течение зимы. Работы проводятся на крупных улицах с большим трафиком — Загоровского, набережной Массалитинова, улицах Степана Разина, Чернышевского, Ломоносова, Мира, Орджоникидзе, Софьи Перовской, Петровской набережной и других.

— В ходе восстановительных работ используется литой асфальтобетон, — ответили в управе Ленинского района на недоумение горожан. — Это специальная смесь, состоящая из битума и минерального наполнителя, предварительно разогретых до высоких температур (около 200−250 °C). Она позволяет работать в условиях низких температур. Покрытие приобретает высокую плотность и устойчивость к механическим повреждениям и морозу.

Своевременный зимний ремонт предотвращает образование более серьезных деформаций дорог.