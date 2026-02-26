В Воронеже в оттепель дорожники начали ямочный ремонт

— В ходе восстановительных работ используется литой асфальтобетон, — ответили в управе Ленинского района на недоумение горожан. — Это специальная смесь, состоящая из битума и минерального наполнителя, предварительно разогретых до высоких температур (около 200−250 °C). Она позволяет работать в условиях низких температур. Покрытие приобретает высокую плотность и устойчивость к механическим повреждениям и морозу.