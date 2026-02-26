Центр Гамалеи разрабатывает вакцину от лихорадки Западного Нила

«Используя все те разработки, которые есть, и на основе вируса подобных частиц мы сейчас закрываем ротавирусную инфекцию, на основе аденовирусных векторов, это, в первую очередь, лихорадка Ласа, Марбург и другие особо опасные инфекции. И на основе мРНК мы также разрабатываем ряд профилактических вакцин, таких как клещевой энцефалит, Западный Нил — это те инфекции, которые либо уже присутствовали на территории страны, либо постепенно движутся в нашу сторону за счет того, что переносчики инфекций и из-за потепления мигрируют, в том числе даже в Московскую область», — сказал Логунов.