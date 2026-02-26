Агропромышленный форум юга России стартовал в Ростове

В Ростове-на-Дону начал работу Агропромышленный форум юга России. На открытии 25 февраля присутствовал губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона поприветствовал участников мероприятия, а также посетил экспозиции компаний-производителей сельхозтехники и агрохимии на выставках «Интерагромаш» и «Агротехнологии». Всего представили 180 образцов новых машин и 130 брендов агрохимической продукции.
В частности, можно было ознакомиться с моделью первого российского зерноуборочного комбайна H820. Оптово-промышленная партия этих тракторов уже выпущена. Речь идет о технике с мощным двигателем, топливным баком в 1000 литров и передовыми электронными системами управления.
Кроме того, в рамках экспозиции показали макет первого российского беспилотного гибридного трактора «Донтех» и комплекс лабораторно-полевого оборудования для исследования потоков зернового материала.
— Увидел: предприятия не стоят на месте, внедряют новые технологии. Большое впечатление произвел новый беспилотный трактор. Надеюсь, он займет свою нишу, — прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь.
Донской глава подчеркнул, что, несмотря на сложные погодные условия последних двух лет, область сохранила место в первой десятке крупных производителей сельхозпродукции в стране. Этого удалось добиться благодаря укреплению материально-технической базы.
— За последние три года донские хозяйства закупили более девяти тысяч единиц новой сельхозтехники. Объем инвестиций на техническое перевооружение в 2025 году превысил 3 млрд рублей. Сельхозпроизводители региона активно пользуются федеральной поддержкой в части приобретения сельхозтехники по льготному лизингу. Мы продолжаем региональную программу субсидирования покупки сельхозтехники. За три года по ней закуплено более полутора тысяч единиц отечественной техники, — сказал Юрий Слюсарь.
Сейчас донской регион занимает пятое место по количеству и восьмое по стоимости техники, поставленной аграриям через лизинг с господдержкой. С 2002 года агропредприятия получили около 7,5 тысячи единиц техники. Общая сумма инвестиционных затрат составила почти 22,5 млрд рублей.
