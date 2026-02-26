Агропромышленный форум юга России стартовал в Ростове

— За последние три года донские хозяйства закупили более девяти тысяч единиц новой сельхозтехники. Объем инвестиций на техническое перевооружение в 2025 году превысил 3 млрд рублей. Сельхозпроизводители региона активно пользуются федеральной поддержкой в части приобретения сельхозтехники по льготному лизингу. Мы продолжаем региональную программу субсидирования покупки сельхозтехники. За три года по ней закуплено более полутора тысяч единиц отечественной техники, — сказал Юрий Слюсарь.