Петербург первым в России будет обучать иностранцев в колледжах

Сегодня в петербургских колледжах и училищах учатся 130 тысяч студентов. За пять лет контрольные цифры приема выросли на 30%, а набор на промышленные специальности увеличили в три раза. В городе открыли два образовательных завода и восемь кластеров по федеральной программе «Профессионалитет». После чемпионата «Профессионалы» здесь оставили пять лучших в стране учебных полигонов, к 2030 году их будет восемь.