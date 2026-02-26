Петербург первым в России будет обучать иностранцев в колледжах

Петербург стал пионером в новой для страны практике — приеме иностранцев в колледжи. В феврале в город прибыли десять ребят с Кубы. Они будут учиться в Малоохтинском и Санкт-Петербургском техническом колледжах, как только закончат языковую подготовку.
— Все расходы — перелет, жилье, питание, форму и стипендии — город взял на себя. Это часть системной работы по развитию среднего профессионального образования, которую президент поручил настроить под запросы экономики, — рассказали в пресс-службе Смольного.
Сегодня в петербургских колледжах и училищах учатся 130 тысяч студентов. За пять лет контрольные цифры приема выросли на 30%, а набор на промышленные специальности увеличили в три раза. В городе открыли два образовательных завода и восемь кластеров по федеральной программе «Профессионалитет». После чемпионата «Профессионалы» здесь оставили пять лучших в стране учебных полигонов, к 2030 году их будет восемь.
Особое внимание — трудным подросткам. Петербург единственный в России системно борется за детей с низкими образовательными результатами. Почти тысяча таких ребят уже получили аттестаты, поступив на востребованные специальности.