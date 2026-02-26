Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург первым в России будет обучать иностранцев в колледжах

Все расходы — перелет, жилье, питание, форму и стипендии — город взял на себя.

Источник: Комсомольская правда

Петербург стал пионером в новой для страны практике — приеме иностранцев в колледжи. В феврале в город прибыли десять ребят с Кубы. Они будут учиться в Малоохтинском и Санкт-Петербургском техническом колледжах, как только закончат языковую подготовку.

— Все расходы — перелет, жилье, питание, форму и стипендии — город взял на себя. Это часть системной работы по развитию среднего профессионального образования, которую президент поручил настроить под запросы экономики, — рассказали в пресс-службе Смольного.

Сегодня в петербургских колледжах и училищах учатся 130 тысяч студентов. За пять лет контрольные цифры приема выросли на 30%, а набор на промышленные специальности увеличили в три раза. В городе открыли два образовательных завода и восемь кластеров по федеральной программе «Профессионалитет». После чемпионата «Профессионалы» здесь оставили пять лучших в стране учебных полигонов, к 2030 году их будет восемь.

Особое внимание — трудным подросткам. Петербург единственный в России системно борется за детей с низкими образовательными результатами. Почти тысяча таких ребят уже получили аттестаты, поступив на востребованные специальности.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше