Для полностью автономных роботов потребуется развитие нейроморфных чипов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Энергоэффективные системы ИИ нужны для создания полностью автономных роботов. Так, для этих целей ученые уже разрабатывают нейроморфные процессоры, которые способны поддерживать работу таких роботов с минимальными расходами электричества. Об этом сообщил на IV Форуме будущих технологий заведующий кафедрой нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ Виктор Казанцев.
«Создание полностью автономных роботов потребует того, чтобы управляющая ими система ИИ работала прямо на борту подобной машины. Для этого нужны максимально энергоэффективные системы, что стимулирует развитие нейроморфных вычислительных систем. Мы разрабатываем их в Нижегородском университете, в Курчатовском институте и Южном Федеральном университете, и уже сейчас они могут использоваться для решения некоторых из этих задач», — заявил ученый.
Как отметил Казанцев, сельскохозяйственная отрасль потенциально станет одним из первых направлений экономики, куда будут внедрены подобные гуманоидные машины. Благодаря схожести с человеком, подобные роботы смогут пользоваться инструментами и приборами, которые были созданы для фермеров, и для их функционирования не потребуется специальная инфраструктура, необходимая для промышленных роботов.
«Гуманоидный робот сможет пройти по той же теплице, собрать урожай, выявить болезни и решить прочие задачи, которые обычно исполняет человек, если будет решена еще одна большая задача в роботехнике — проблема сенсомоторной интеграции. Она заключается в том, что машина должна уметь собрать информацию, классифицировать ее, выработать паттерн действий и исполнить ее. Объемы этой информации большие, и нейроморфные технологии помогут ее обработать с минимальными затратами энергии», — подытожил Казанцев.
О форуме.
IV Форум будущих технологий проходит 25−26 февраля в Центре международной торговли в Москве. В этом году он посвящен темам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в отраслях экономики. Оператор форума — фонд Росконгресс. Мероприятие проводится при поддержке правительства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российской академии наук, Курчатовского института, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторы — правительство Москвы, Газпромбанк и Росатом.