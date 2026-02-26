Российская вакцина против аллергии на амброзию проходит стадию исследований

«На сегодняшний день мы работаем над созданием вакцины против пыльцы амброзии. Это очень большая проблема в южных регионах нашей страны. И опять-таки она находится на стадии доклинических исследований», — сказал Хаитов, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ.