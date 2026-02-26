Российская вакцина против аллергии на амброзию проходит стадию исследований

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские ученые разрабатывают вакцину против аллергии на пыльцу амброзии. Она находится на стадии доклинических исследований, рассказал директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов на IV Форуме будущих технологий.
«На сегодняшний день мы работаем над созданием вакцины против пыльцы амброзии. Это очень большая проблема в южных регионах нашей страны. И опять-таки она находится на стадии доклинических исследований», — сказал Хаитов, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ.
