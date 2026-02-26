В Краснодарском крае ужесточают антитабачный закон и вводят штрафы

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли новые поправки к региональному закону, направленные на усиление антитабачных правил. С 1 июня 2026 года в регионе вводится полный запрет на курение, использование кальянов и потребление никотинсодержащей продукции в общественных местах.
«Мы расширяем перечень мест и помещений, возле которых запрещено курение. А также вводим административное наказание за нарушение новых запретов», — рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Запрет распространяется на следующие территории:
— менее 15 метров — для медицинских, образовательных, реабилитационных учреждений, объектов культуры, спорта, соцзащиты и молодежных центров, а также магазинов, кафе, гостиниц и ресторанов;
— менее 10 метров — от подъездов многоквартирных домов;
— также запрещено курить на остановках общественного транспорта, парковках, пешеходных переходах и в подземных гаражах.
Отмечается, что поправки подготовлены в ответ на рост жалоб граждан. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы, что должно усилить контроль за соблюдением антитабачных ограничений.