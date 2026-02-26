В Краснодарском крае ужесточают антитабачный закон и вводят штрафы

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли новые поправки к региональному закону, направленные на усиление антитабачных правил. С 1 июня 2026 года в регионе вводится полный запрет на курение, использование кальянов и потребление никотинсодержащей продукции в общественных местах.