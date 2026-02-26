Ричмонд
В Омске ужесточают требования к предприятиям, работающим при плохой погоде

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об охране воздуха.

Источник: Комсомольская правда

Заксобрание Омской области в первом чтении приняло подготовленный прокуратурой законопроект об ужесточении требований к охране атмосферы в период неблагоприятных метеоусловий. При поступлении документа об НМУ промпредприятия обязаны уменьшить объемы выбросов. Об этом ведомство рассказало 26 февраля.

Информирование и контроль за этой работой отнесли к компетенции минприроды региона. Для наиболее крупных хозяйствующих субъектов предусмотрели разработку специализированного прогноза по отдельным источникам выбросов. Ранее в ходе анализа межрайонной природоохранной прокуратуры установили, что значительное число зафиксированных случаев загрязнения воздуха выявляется именно при действии режима черного неба. В такой период затруднено рассеивание химических веществ.

Ранее «КП-Омск» писала, как в городе борются с вредными выбросами.

