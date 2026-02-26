В Омске ужесточают требования к предприятиям, работающим при плохой погоде

Информирование и контроль за этой работой отнесли к компетенции минприроды региона. Для наиболее крупных хозяйствующих субъектов предусмотрели разработку специализированного прогноза по отдельным источникам выбросов. Ранее в ходе анализа межрайонной природоохранной прокуратуры установили, что значительное число зафиксированных случаев загрязнения воздуха выявляется именно при действии режима черного неба. В такой период затруднено рассеивание химических веществ.