В Омске ужесточают требования к предприятиям, работающим при плохой погоде

Заксобрание Омской области в первом чтении приняло подготовленный прокуратурой законопроект об ужесточении требований к охране атмосферы в период неблагоприятных метеоусловий. При поступлении документа об НМУ промпредприятия обязаны уменьшить объемы выбросов. Об этом ведомство рассказало 26 февраля.
Информирование и контроль за этой работой отнесли к компетенции минприроды региона. Для наиболее крупных хозяйствующих субъектов предусмотрели разработку специализированного прогноза по отдельным источникам выбросов. Ранее в ходе анализа межрайонной природоохранной прокуратуры установили, что значительное число зафиксированных случаев загрязнения воздуха выявляется именно при действии режима черного неба. В такой период затруднено рассеивание химических веществ.
Ранее «КП-Омск» писала, как в городе борются с вредными выбросами.
