«Белтехосмотр» сказал, как белорусам пройти ТО в марте со скидкой 20%

«Белтехосмотр» объявил скидку 20% на прохождение ТО в марте.

Источник: Комсомольская правда

В «Белтехосмотре» сообщили о скидках 20% на прохождение техосмотра в марте.

Так, для белорусских автомобилистов в начале весны подешевеет техосмотр. Скидка 20% будет действовать с 5 марта по 10 марта. Пройти государственный технический осмотр смогут выгодно все автовладельцы.

— Скидка 20% будет действовать на всех диагностических станциях на услугу по проведению первичного государственного технического осмотра для физлиц на все типы транспортных средств, — рассказали на предприятии.

Кроме того, с 5 по 10 марта на ряде диагностических станций в Минске, областных городах и в регионах будут проходить акции с викторинами и розыгрышами призов для автовладельцев. Их полный список опубликован на сайте «Белтехосмотра».