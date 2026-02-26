Госдума приняла проект о наказании за отрицание геноцида народа СССР

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за отрицание факта геноцида советского народа и оскорбление памяти жертв геноцида.
Законопроектом предлагается дополнить статьи 243.4 и 354.1 УК РФ, предусмотрев уголовную ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также за отрицание этого факта и оскорбление памяти жертв такого преступления.
Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 миллионов человек, среди заживо похороненных, замученных в концлагерях и в результате медицинских экспериментов — женщины, старики и дети. По его словам, даже спустя восемь десятков лет продолжается фиксация доказательств преступлений фашистов, в 33 регионах России суды признали их геноцидом советского народа.
Председатель Госдумы подчеркивал, что предлагаемые изменения позволят усилить правовую охрану исторической памяти, более эффективно противостоять попыткам обеления деяний фашистов и реабилитации нацизма. Он добавил, что этим зверствам нет и не может быть оправдания, нельзя допустить их повторения.