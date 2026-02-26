Скончался хирург омской горбольницы Сергей Кокорин

В Омске на 66-м году жизни умер Сергей Кокорин — хирург высшей квалификационной категории отделения гнойной хирургии стационара горбольницы № 1. Медицине врач посвятил 42 года, из них 14 лет проработал в ГКБ. Некролог опубликовал 26 февраля минздрав региона.
С 2012 по 2022 год Кокорин возглавлял отделение гнойной хирургии, а с января 2023-го трудился врачом-хирургом того же отделения. Коллеги Сергея Владимировича отмечают, что он был истинным профессионалом, талантливым руководителем и человеком с большим сердцем.
Прощание с уважаемым медиком организовали в Христорождественском соборе на улице Степанца. Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования близким усопшего.