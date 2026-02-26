Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался хирург омской горбольницы Сергей Кокорин

Он проработал в ГКБ № 1 имени А. Н. Кабанова 14 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на 66-м году жизни умер Сергей Кокорин — хирург высшей квалификационной категории отделения гнойной хирургии стационара горбольницы № 1. Медицине врач посвятил 42 года, из них 14 лет проработал в ГКБ. Некролог опубликовал 26 февраля минздрав региона.

С 2012 по 2022 год Кокорин возглавлял отделение гнойной хирургии, а с января 2023-го трудился врачом-хирургом того же отделения. Коллеги Сергея Владимировича отмечают, что он был истинным профессионалом, талантливым руководителем и человеком с большим сердцем.

Прощание с уважаемым медиком организовали в Христорождественском соборе на улице Степанца. Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования близким усопшего.