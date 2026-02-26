Путешественники из Молдовы будут платить в два раза больше: Барселона повышает туристический сбор — он теперь один из самых высоких в Европе

Начиная с апреля, туристам из Молдовы, посещающим Барселону, придется платить больше после того, как каталонские власти решили удвоить туристический налог. Новая мера может повысить ставку до 15 евро за ночь, отчего город перейдет в число направлений с самыми высокими налогами в Европе.
Региональный парламент Каталонии одобрил закон, который увеличит налог для гостей отелей с нынешних 5−7,5 евро за ночь до 10−15 евро в зависимости от категории размещения.
Таким образом, для пары, проводящей две ночи в четырехзвездочном отеле — категории, которая составляет почти половину всего гостиничного предложения города, — дополнительные расходы могут достичь 45,6 евро. В пятизвездочном отеле налог может вырасти до 15 евро с человека за ночь. Пассажиры круизных лайнеров по-прежнему будут платить около 6 евро.
Власти утверждают, что эта мера направлена на снижение давления, вызванного чрезмерным туризмом, и на финансирование доступного жилья. Согласно закону, четверть доходов туристического налога, будет направлена на решение жилищного кризиса.
Недовольство местных жителей ростом арендной платы и расширением краткосрочной аренды уже побудило муниципалитет объявить о запрете этого вида аренды с 2028 года. До этого момента владельцы жилья, предлагающие его туристам, будут платить налог, увеличенный до 12,5 евро за ночь, по сравнению с нынешними 6,25 евро.
В рейтинге, составленном платформой Holidu за 2025 год, Барселона занимала 11-е место в Европе до этого повышения, уступая Амстердаму, где туристический налог достигает 18,45 евро в день — самого высокого уровня на континенте.
Однако представители гостиничной индустрии с опаской относятся к новым мерам. Директор Ассоциации отелей Барселоны Манель Касальс предупредил, что внезапное повышение может повлиять на привлекательность города, который ежегодно принимает около 15,8 миллионов посетителей и входит в четверку ведущих мировых центров проведения конференций. Участники таких мероприятий не будут освобождены от уплаты нового налога.
