Путешественники из Молдовы будут платить в два раза больше: Барселона повышает туристический сбор — он теперь один из самых высоких в Европе

Таким образом, для пары, проводящей две ночи в четырехзвездочном отеле — категории, которая составляет почти половину всего гостиничного предложения города, — дополнительные расходы могут достичь 45,6 евро. В пятизвездочном отеле налог может вырасти до 15 евро с человека за ночь. Пассажиры круизных лайнеров по-прежнему будут платить около 6 евро.