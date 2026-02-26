Перечень опасных растений составят в Нижегородской области

В Нижегородской области составят перечень опасных чужеродных растений. Соответствующее решение было принято на заседании регионального Законодательного собрания.
Согласно новому закону, решено закрепить на законодательном уровне понятие «опасные инвазивные (чужеродные) растения». Перечень этих растений будет составлен региональным правительством. В него попадут все те виды, которые угрожают экологии и наносят вред здоровью людей. Одним из первых в этот список будет включен борщевик Сосновского.
— До сих пор существовала законодательная лазейка: формально борщевик не был признан карантинным объектом, и многие собственники пользовались этим, — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. — Разработанные изменения ставят в этом вопросе точку.
Теперь собственники земельных участков будут обязаны уничтожать борщевик и другие включенные в этот перечень растения. Кроме того, законом предусмотрена база для последующего контроля — если собственник не будет уничтожать запрещенные растения, к нему могут быть применены административные меры.