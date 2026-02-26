На омском маршруте № 109 увеличат количество автобусов

Автобус № 109 следует по маршруту «Поселок Солнечный—Речной порт». О планах по увеличению подвижного состава на маршруте, связывающем окраину Левобережья и окраину Ленинского округа на правом берегу, заявил директор департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец.