Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омском маршруте № 109 увеличат количество автобусов

О планах по увеличению подвижного состава заявили в департаменте транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На востребованном у омичей маршруте № 109 увеличат число автобусов. Дополнительный транспорт появится там уже в ближайшие два-три месяца.

Автобус № 109 следует по маршруту «Поселок Солнечный—Речной порт». О планах по увеличению подвижного состава на маршруте, связывающем окраину Левобережья и окраину Ленинского округа на правом берегу, заявил директор департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец.

Пожелание об оптимизации этого маршрута поступило от омички во время прямой линии главы дептранса в «Вечернем Омске».

Как завил Вадим Кормилец, увеличение числа автобусов на маршруте № 109 позволит сократить время ожидания автобуса и снизить наполняемость салона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэрия Омска объяснила невозможность бесплатного проезда школьников в транспорте.

На Левобережье Омска для троллейбуса № 7 М обустроят еще одну остановку.