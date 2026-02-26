В Волгограде оштрафованные на 40 тысяч чиновники убрали свалку на Лысой горе

В Волгограде приставам с боем удалось заставить местных чиновников убрать крупную свалку у мемориала воинам-освободителям. По решению суда администрация Волгограда должна была организовать ликвидацию отходов, которые заняли более 13,5 тысячи квадратных метров земли на Лысой горе — в месте ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны. Но сделала это лишь после неоднократных штрафов.