В Волгограде оштрафованные на 40 тысяч чиновники убрали свалку на Лысой горе

В Волгограде приставам с боем удалось заставить местных чиновников убрать крупную свалку у мемориала воинам-освободителям. По решению суда администрация Волгограда должна была организовать ликвидацию отходов, которые заняли более 13,5 тысячи квадратных метров земли на Лысой горе — в месте ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны. Но сделала это лишь после неоднократных штрафов.
Побудить мэрию исполнить решение суда должны были судебные приставы. Чиновникам неоднократно выписывали штрафы, общая сумма которых составила 40 тысяч рублей. Даже это не подействовало. Дело сдвинулось, когда главу администрации предупредили об уголовной ответственности.
— В итоге должник предоставил документы, подтверждающие проведение необходимых работ. Выездная проверка судебного пристава показала: незаконное скопление отходов полностью устранено, решение суда исполнено, — прокомментировали в ФССП России.