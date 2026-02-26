Что такое гражданский брак и чем он отличается от официального

Под гражданским браком в разговорной речи чаще всего подразумевают сожительство без оформления брака. РБК Life разобрался, что означает термин на самом деле и защищает ли закон тех, кто не является по закону мужем и женой.
Что такое гражданский брак
Гражданский брак — это незарегистрированный союз, фактический или незарегистрированный брак. В Большом толковом словаре русского языка «гражданским браком» называют не оформленный официально союз мужчины и женщины.
Есть мнение, что нельзя называть гражданским браком сожительство, якобы гражданский брак — это брак между гражданами, то есть официально оформленный союз. Так оно и было до революции в России: тогда действительно гражданским браком называли союз, заключенный в светских органах государственной власти без участия церкви.
Далее в тексте мы будем использовать словосочетание «гражданский брак», чтобы обозначить отношения между людьми, которые не являются по закону друг другу супругами.
Гражданский брак и сожительство: в чем разница
С точки зрения законодательства разницы нет. Неважно, как вы называете отношения между двумя людьми. При возникновении спорных ситуаций с партнером значение будет иметь то, была ли государственная регистрация брака. Именно со дня регистрации в загсе у супругов возникают права и обязанности, которых нет в так называемом гражданском браке.
Гражданский брак и официальный брак: в чем разница
Гражданский брак (сожительство) официально не регистрируют. Официальный брак — только тот, что зарегистрирован в загсе, то есть составлен акт о заключении брака (в свидетельстве о браке указывают его номер).
Плюсы и минусы гражданского брака
Плюсы гражданского брака
- Нет необходимости оформлять брак в загсе (подавать заявление, покупать кольца, регистрировать брак).
- Можно разойтись в любой момент без оформления документов.
- Не нужно делить движимое и недвижимое имущество: каждый остается с тем, что оформлено на его имя.
- В случае смерти «супруга» не нужно платить его долги.
- При наличии детей, если гражданский супруг официально не признан отцом, не нужно получать от него согласие для оформления визы ребенку в другие страны.
Что касается предусмотренных в определенных случаях алиментов на содержание жены или бывшей жены, то взыскать их в случае гражданского брака не получится. Закон обязывает материально поддерживать друг друга только супругов. На сожителей данные нормы не распространяются и соответственно обязанности по уплате алиментов в отношении другого гражданского супруга не возникают.
Минусы гражданского брака
- Юридическая незащищенность. Гражданские супруги не являются по отношению друг к другу близкими родственниками. Это значит, что у них (в общих случаях) нет прав не свидетельствовать друг против друга, посещать партнера в реанимации, получать пенсию по потере кормильца и так далее.
- Отцу нужно признавать детей, рожденных в гражданском браке. Если бывший гражданский супруг не признан отцом детей, он не платит алименты до установления отцовства.
- Сожители не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка и не могут совместно усыновить его.
- Нет льгот, положенных при официальном браке, например, субсидии на ипотеку молодой семье, льготного кредитования.
- Сложности с получением наследства. Супруг не является наследником первой очереди и не может претендовать на имущество умершего, если нет нотариально заверенного завещания.
Раздел имущества в гражданском браке
Если нет брачного договора и брак заключен официально, то по общему правилу имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. То есть при разводе его разделят, даже если один из супругов в момент приобретения имущества не имел самостоятельного дохода. А вот гражданские партнеры чаще всего не защищены от «нечестного» раздела.
Супруг не может без согласия второго продать недвижимость или долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. И не имеет значения, на ком из супругов зарегистрировано имущество, оно все равно совместное, если приобретено в браке. Если брак не заключен, то имущество тоже может быть совместным, но только при условии, что сожители заключают соглашение о создании совместного имущества. В противном случае имущество будет принадлежать тому сожителю, на которого оно зарегистрировано.
Пример из практики. Сожители на совместные деньги приобрели квартиру и зарегистрировали ее только на одного из них, а затем прекратили сожительствовать. Бывший сожитель подал иск о взыскании вложенной в покупку квартиры суммы, мотивируя его тем, что они жили как супруги, вместе покупали квартиру и она является совместным имуществом. Суд отказал в иске на том основании, что соглашение о создании совместного имущества не заключалось, поэтому имущество не является совместным.
Пример из практики. Бывший сожитель подал иск о взыскании суммы, которая была вложена в приобретение земельного участка, зарегистрированного на другого сожителя, мотивируя тем, что имеет место неосновательное обогащение. Суд отказал в иске на основании того, что такое неосновательное обогащение не подлежит возврату, так как передано в дар.
В подобных ситуациях для защиты прав обоих партнеров при приобретении имущества за счет общих денег следует указывать в договоре то, что имущество поступает в долевую собственность обоих партнеров с установлением размеров долей в зависимости от фактического денежного вклада каждого из них.
Для получения налоговых вычетов также имеет значение только официально зарегистрированный брак. Оба супруга могут получить вычет (например, на покупку квартиры или уплату ипотечных процентов) независимо от того, кто платил за имущество и на кого оно оформлено.
При сожительстве право на вычет положено только собственнику — непосредственно тому, кто приобрел имущество. Гражданский супруг в этом случае ничего не получит даже в случае последующей официальной регистрации брака.
Права ребенка при гражданском браке
Дети, родившиеся вне брака, имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся в браке. Разницы никакой нет, отношения между родителями никак не должны влиять на права детей, подчеркивают юристы. Однако на практике все не так просто.
Если ребенок родился в паре, состоящей в браке (или в течение 300 дней с момента расторжения брака), то отцом ребенка признается супруг (или бывший супруг) матери.
Если же брак не был оформлен, отцовство нужно доказать. Простой вариант — подать в загс совместное заявление родителей. Сложный — при отсутствии такого заявления от родителей отцовство устанавливается только в судебном порядке.
Запись о матери ребенка вносится по заявлению самой матери, а об отце — по совместному заявлению обоих родителей. В определенных случаях, например, если мать умерла, запись может быть внесена только по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства. Если указанные заявления не были поданы либо отец отказывается от этого, факт отцовства может быть установлен на основании решения суда. После установления факта отцовства гражданского супруга его алиментные обязательства по отношению к ребенку становятся такими же, как и у отца ребенка, состоящего в официально зарегистрированном браке с матерью.
Главное о гражданском браке
- Гражданский брак — это фактическое сожительство без государственной регистрации.
- Права и обязанности супругов (совместная собственность, алименты, наследство) возникают только после регистрации в ЗАГСе.
- Без официального брака имущество считается собственностью того, на кого оно зарегистрировано; совместное имущество оформляется только через соглашение о долевой собственности.
- Вложения одного сожителя в имущество другого часто признаются подарком; суды без соглашений не делят имущество.
- Налоговые вычеты положены только зарегистрированным супругам; гражданский партнер вычет получить не может.
- Дети гражданских супругов имеют такие же права, как дети в браке, но отцовство нужно официально установить через заявление в ЗАГС или суд.
- Гражданский супруг не обязан платить алименты другому взрослому, но обязан платить их ребенку после установления отцовства.
Олеся Роженцова