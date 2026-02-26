Что такое гражданский брак и чем он отличается от официального

Супруг не может без согласия второго продать недвижимость или долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. И не имеет значения, на ком из супругов зарегистрировано имущество, оно все равно совместное, если приобретено в браке. Если брак не заключен, то имущество тоже может быть совместным, но только при условии, что сожители заключают соглашение о создании совместного имущества. В противном случае имущество будет принадлежать тому сожителю, на которого оно зарегистрировано.