Российский лоукостер запускает рейсы в Минск на Суперджетах

Новое международное направление российского лоукостера — рейсы из Перми в Минск. Полеты из административного центра Пермского края в белорусскую столицу будут выполняться с 9 апреля до конца сентября.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Из Перми в Минск полет будет занимать 3 часа 5 минут, из Минска в Пермь — 2 часа 45 минут.
«Открытие нового маршрута расширит транспортную доступность Республики Беларусь для жителей Пермского края и соседних регионов, а также создаст дополнительные возможности для деловых и туристических поездок», — рассказали в авиакомпании.
Уточняется, что рейсы будут выполняться на российских самолетах SSJ-100. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании.