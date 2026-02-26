Ричмонд
Российский лоукостер запускает рейсы в Минск на Суперджетах

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы в Минск, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Источник: Sputnik.by

Новое международное направление российского лоукостера — рейсы из Перми в Минск. Полеты из административного центра Пермского края в белорусскую столицу будут выполняться с 9 апреля до конца сентября.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Из Перми в Минск полет будет занимать 3 часа 5 минут, из Минска в Пермь — 2 часа 45 минут.

«Открытие нового маршрута расширит транспортную доступность Республики Беларусь для жителей Пермского края и соседних регионов, а также создаст дополнительные возможности для деловых и туристических поездок», — рассказали в авиакомпании.

Уточняется, что рейсы будут выполняться на российских самолетах SSJ-100. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании.