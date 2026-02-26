Дворнику, спасшему ребенка в Петербурге, вручили госнаграду Узбекистана

Ибадуллаев на церемонии вручения награды рассказал, что ни минуты не сомневался, когда увидел в окне ребенка, сразу же подбежал к окнам и был готов его поймать. «Сейчас немного болит грудная клетка и рука, но в целом все в порядке, чувствую себя замечательно», — сказал он журналистами.