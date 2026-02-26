Ричмонд
Дворнику, спасшему ребенка в Петербурге, вручили госнаграду Узбекистана

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который спас выпавшего из окна ребенка в Петербурге, вручили государственную награду Узбекистана — медаль «Жасорат» («Мужество»), церемония награждения прошла в генконсульстве республики.

Источник: Комсомольская правда

«Медаль “Жасорат” выдается за подвиг. Подвиг Хайрулло Ибадуллаева имеет особое значение, он спас ребенка, не думая о себе, своем здоровье, он думал о ребенке», — сказал посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

Он отметил, что данный поступок привлек большое внимание общественности. «Стали больше обращать внимание на приезжих граждан и их труд. И не просто обратили внимание, но и начали уважать труд приезжих», — сказал посол.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил указ о награждении Ибадуллаева медалью «Жасорат». Кроме того, мужчина получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей и отправил деньги больному отцу.

Ибадуллаев на церемонии вручения награды рассказал, что ни минуты не сомневался, когда увидел в окне ребенка, сразу же подбежал к окнам и был готов его поймать. «Сейчас немного болит грудная клетка и рука, но в целом все в порядке, чувствую себя замечательно», — сказал он журналистами.

В экстренных службах Петербурга сообщили РИА Новости 22 февраля, что дворник спас семилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.

Во вторник губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Ибадуллаеву знак отличия «За доблесть в спасении» за мужество и самоотверженность. Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы.

Ибадуллаев трудится в Петербурге с декабря 2025 года. Ранее работал на уборке улиц Оренбурга. Он женат, но его супруга и четверо дочерей находятся на родине в Узбекистане.

