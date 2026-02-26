Директор Атакского дома-интерната получила высшую награду минтруда

Первый замминистра труда Омской области Александр Рыскалкин вручил директору Атакского дома-интерната Любови Герасимович медаль «За заслуги в области социальной защиты и социально-трудовых отношений». Об этом ведомство сообщило 26 февраля.
За 23 года работы Любови Филипповны учреждение вышло на новый уровень работы. Наладилось качественное предоставление услуг, заработали реабилитационные и лечебно-оздоровительные программы, были модернизированы рабочие места сотрудников. Кроме того, коллектив под руководством Герасимович организовал активную помощь участникам специальной военной операции.
«Профессиональный путь Любови Филипповны отмечен целым рядом наград. Она удостоена почетной грамоты регионального минтруда, в 2016 году получила почетную грамоту правительства Омской области, в 2023 году ей была объявлена благодарность министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В 2025-м присвоено почетное звание “Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы рассказали, что в регионе появился еще один «Заслуженный юрист».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Жителям Омской области вручили награды накануне 23 февраля.