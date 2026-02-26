Директор Атакского дома-интерната получила высшую награду минтруда

«Профессиональный путь Любови Филипповны отмечен целым рядом наград. Она удостоена почетной грамоты регионального минтруда, в 2016 году получила почетную грамоту правительства Омской области, в 2023 году ей была объявлена благодарность министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В 2025-м присвоено почетное звание “Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области”, — говорится в сообщении.