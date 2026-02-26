Посетители Шереметевского дворца смогут впервые увидеть виолончель Николая II

В Шереметевском дворце в Петербурге на всеобщее обозрение выставили императорские музыкальные инструменты, при помощи которых в конце XIX века начали творить историю первого в России Музея музыки. Посетители смогут узнать, как выглядела игра «квартет ксилофонов», подаренная детям Александра III. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
— В залах также выставили декорированную виолончель Николая II и коронационный роговой оркестр. А в Белой гостиной установили концертный рояль Антона Рубинштейна, — добавил Пиотровский.
Напомним, Шереметевский дворец расположен на набережной реки Фонтанки. Он работает ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 19:00, за исключением среды, когда его двери открывают в 13:00 и закрывают в 21:00.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что 1 марта вход на выставку, посвященную знаменитому архитектору Карлу Росси в Музее истории Петербурга сделают бесплатным.