Посетители Шереметевского дворца смогут впервые увидеть виолончель Николая II

В Шереметевском дворце в Петербурге на всеобщее обозрение выставили императорские музыкальные инструменты, при помощи которых в конце XIX века начали творить историю первого в России Музея музыки. Посетители смогут узнать, как выглядела игра «квартет ксилофонов», подаренная детям Александра III. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.