Омская школьница выиграла в Казани олимпиаду по татарскому

Олимпиада по татарскому языку и литературе прошла на базе Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма.

Источник: Комсомольская правда

Девятиклассница из Омской области Карина Рахматуллина стала победителем межрегиональной олимпиаду по татарскому (как родному) языку и литературе, произошло это в рамках международного дня родного языка в Казани. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба областного минобра.

В олимпиаде участвовали 220 ребят, которые до того были победителями и призёрами местных этапов в 27 регионах России. От Омской области выступали восемь человек из пяти школ Большереченского и Тевризского районов.

Олимпиада состояла из двух туров: письменного и устного. Письменный тур включал в себя выполнение заданий по татарскому языку и литературе. В устном туре «Художественное слово» ребята читали стихотворения Мусы Джалиля.

Омичи продемонстрировали отличные знания татарского языка и выразительность чтения произведений татарского поэта. По итогам конкурса победу одержала уже названная девятиклассница Уленкульской средней общеобразовательной школы Карина Рахматулина. Призерами стали и другие представительницы нашего региона: Юлиана Шарипова, ученица 9-го класса Тавинской основной общеобразовательной школы, Рания Гизатуллина Рания из 10-го класса Тайчинской средней общеобразовательной школы и одиннадцатиклассница Рузанна Мухамадеева из той же Уленкульской школы.

Призерами творческого конкурса «Художественное слово» стали Ильназ Аллагулов из Байбинской школы, Руфина Аширбаева из Тайчинской школы и Айла Уразалеева из Тевризской школы № 1.

Ранее мы писали, что в Омске прошел областной этап Всероссийской олимпиады школьников по истории.