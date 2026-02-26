Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не просто бумага»: Хабиров и Текслер подписали соглашение о сотрудничестве

Главы Башкирии и Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали обновленное соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Итоги встречи делегации соседнего региона в республике Хабиров назвал важным этапом развития двусторонних отношений.

Документ, по словам главы Башкирии, «не просто бумага», он должен стать основой для продуктивного взаимодействия. Стороны готовят детальную дорожную карту с конкретными шагами по каждому направлению. Речь идет о промышленной кооперации, пищевой переработке, культуре, науке, спорте и туризме.

Хабиров подчеркнул, что многие предприятия регионов уже давно сотрудничают, теперь задача — сделать это взаимодействие системным и открыть новые перспективы. Он высоко оценил управленческую команду Челябинской области и выразил уверенность, что совместная работа даст результаты, которые повысят качество жизни в обоих регионах.

Особо глава республики отметил, что Челябинская область — второй по численности башкир регион России. О.

— Мы поддерживаем их стремление говорить на родном языке, изучать его, сохранять культуру и традиции. Благодарю Алексея Леонидовича и его коллег за внимание к этому вопросу, — заявил Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.