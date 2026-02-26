«Не просто бумага»: Хабиров и Текслер подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали обновленное соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Итоги встречи делегации соседнего региона в республике Хабиров назвал важным этапом развития двусторонних отношений.
Документ, по словам главы Башкирии, «не просто бумага», он должен стать основой для продуктивного взаимодействия. Стороны готовят детальную дорожную карту с конкретными шагами по каждому направлению. Речь идет о промышленной кооперации, пищевой переработке, культуре, науке, спорте и туризме.
Хабиров подчеркнул, что многие предприятия регионов уже давно сотрудничают, теперь задача — сделать это взаимодействие системным и открыть новые перспективы. Он высоко оценил управленческую команду Челябинской области и выразил уверенность, что совместная работа даст результаты, которые повысят качество жизни в обоих регионах.
Особо глава республики отметил, что Челябинская область — второй по численности башкир регион России. О.
— Мы поддерживаем их стремление говорить на родном языке, изучать его, сохранять культуру и традиции. Благодарю Алексея Леонидовича и его коллег за внимание к этому вопросу, — заявил Хабиров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.