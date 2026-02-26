В омском минздраве назвали иммуномодуляторы без рецепта бесполезными

Многие омичи при первых симптомах ОРВИ покупают привычные средства для укрепления иммунитета. Однако эффективность большинства таких препаратов не доказана международными исследованиями. Об этом рассказала 26 февраля терапевт больницы скорой медицинской помощи № 2 Венера Гималетдинова.
Специалист развеяла два основных мифа. Первый — что иммунитет можно «подкачать» как мышцу. На самом деле речь идет о сложном механизме взаимодействия клеток, белков и органов. Вмешательство без причин может привести к аллергическим или аутоиммунным реакциям. Второй миф: безрецептурные препараты творят чудеса. Настоящие иммуномодуляторы назначают врачи только при тяжелых патологиях: онкологии, первичных иммунодефицитах или после трансплантации органов. Обычное ОРВИ к таким случаям не относится.
Самолечение иммуномодуляторами ведет к потере времени и денег, создает ложное спокойствие: человек продолжает работать на износ. Реальную помощь организму оказывают сбалансированное питание с сезонными овощами и фруктами, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон.
«Если вы чувствуете постоянную слабость и часто болеете, не ищите спасения в рекламе. Запишитесь на прием к терапевту — доктор найти истинную причину и подберет правильную тактику укрепления здоровья», — сказала Венера Гималетдинова.
В минздраве подчеркнули, что главный союзник здоровья — здоровый образ жизни и своевременное обращение к специалистам, а не аптечные препараты.
