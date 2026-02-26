В омском минздраве назвали иммуномодуляторы без рецепта бесполезными

Специалист развеяла два основных мифа. Первый — что иммунитет можно «подкачать» как мышцу. На самом деле речь идет о сложном механизме взаимодействия клеток, белков и органов. Вмешательство без причин может привести к аллергическим или аутоиммунным реакциям. Второй миф: безрецептурные препараты творят чудеса. Настоящие иммуномодуляторы назначают врачи только при тяжелых патологиях: онкологии, первичных иммунодефицитах или после трансплантации органов. Обычное ОРВИ к таким случаям не относится.