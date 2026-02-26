В Омске определено около 400 мест потенциального подтопления

«На данный момент высота снежного покрова в Омске составляет 120 мм. Это больше, чем в прошлом году и 117% от нормы. Зато запасов воды в снеге, а это один из главных критериев при оценке паводка, на 70 мм меньше нормы и на 19 мм меньше, чем в прошлом году», — сообщила Наталия Криворучко.