В Омске определено около 400 мест потенциального подтопления

Уже совсем скоро в Омске начнется весна. О том, какой она будет и как готовятся к весеннему паводку городские службы, шла речь на пресс-конференции в Омском городском пресс-центре.
Как рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, по данным многолетних наблюдений период снеготаяния обычно начинается в Омске с 18 марта. Но эта дата может сдвигаться. К примеру, в прошлом году снег в Омске начал таять на пять дней раньше — 13 марта.
«На данный момент высота снежного покрова в Омске составляет 120 мм. Это больше, чем в прошлом году и 117% от нормы. Зато запасов воды в снеге, а это один из главных критериев при оценке паводка, на 70 мм меньше нормы и на 19 мм меньше, чем в прошлом году», — сообщила Наталия Криворучко.
Однако несмотря на относительно малые запасы воды в снеге, для коммунальных служб весна не обещает быть легкой. Во-первых, сильнее чем в прошлом году промерзла почва — на 60 см по городу Омску, а мерзлая земля хуже впитывает влагу.
Во-вторых, в Омске зарегистрирован рекордно высокий за последние десять лет уровень грунтовых вод. К таким выводам пришли специалисты АО «Омская геологоразведочная экспедиция», в чьем ведении находятся контрольные скважины.
«Например, в Нефтяниках мы зарегистрировали подъем грунтовых вод с трех до одного метра, и похожая ситуация наблюдается в других контрольных скважинах как в пределах города, так и за городской чертой. А это значит, что емкостные запасы почвы не велики и коммунальным службам придется работать в усиленном режиме», — рассказал заместитель генерального директора по производству АО «Омская геологоразведочная экспедиция» Кирилл Медведков.
Для борьбы с последствиями весеннего половодья в Омске создана городская противопаводковая комиссия. На особом контроле — вывоз снега и другие первоочередные мероприятия.
«В зоне особого внимания — 399 мест потенциального подтопления, которые были определены по результатам многолетних наблюдений. Оттуда снег вывозится в первую очередь. На данный момент 149 таких территорий уже очищены от снежных масс», — рассказала начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Омска Наталья Гребенщикова.
Кроме того, городские службы подготовили к противопаводковым мероприятиям 241 единицу спецтехники, закупили шанцевый инструмент, песок и мешки. Также заключены договоры на привлечение дополнительной водооткачивающей техники.
К наступлению активного периода снеготаянья специалисты УДХБ промоют дождеприемные колодцы и трубы, чтобы не допустить подтопления. Однако к паводку должны подготовится также УК и жители частного сектора — им необходимо вывезти снег и прочистить водопропускные канавы на своих территориях.
Важно!
Куда звонить в случае подтопления.
В администрации города напомнили, что в случае подтоплений дорог и общественных территорий следует обращаться в ответственные службы административных округов (звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.45): КАО — 55−14−86; ЛАО −41−52−01; ОАО — 32−21−26; САО — 24−45−65; ЦАО — 25−03−43. Также можно круглосуточно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города: (3812)78−78−78.
Ранее мы также сообщали, что с начала зимы с омских улиц было вывезено более 500 тысяч кубометров снега.