Грузоперевозчик из Ростова через суд оспаривает санкции ЕС

Компания из Ростова потребовала снять санкции с танкера «Миллерово».

Источник: Комсомольская правда

Компания Traveler Shipping (ООО «Трэвелер Шиппинг» из Ростова-на-Дону обратилась в Общий суд Европейского союза с требованием снять санкции с принадлежащего ей танкера Millerovo («Миллерово»). Информацию можно найти в картотеке суда.

Иск подали 31 декабря 2025 года. Также на сайте инстанции опубликована информация об обращении от 23 февраля 2026 года. Донская компания заявила о неправомерности санкций относительно танкера и привела несколько аргументов.

В частности, по данным компании, Совет ЕС не предоставил достаточных оснований для включения судна в санкционный список. Кроме того, судно не перевозит нефть и нефтепродукты, на которые наложены ограничения, а также не выходит в море без договора страхования.

Отдельно отмечается, что при включении судна в санкционный список не было дано пояснений, по какой причине было принято подобное решение.

