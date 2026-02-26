Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии

Чтобы получать услуги в МФЦ без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка или у его представителя. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.