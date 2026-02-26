Ричмонд
Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии

Жители Петербурга теперь могут получать услуги в МФЦ без паспорта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Санкт-Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии, жители города теперь могут получать услуги без паспорта, рассказали в Центре биометрических технологий (ЦБТ).

«Жители Санкт-Петербурга теперь могут получать услуги в МФЦ без предъявления паспорта — по биометрии. В флагманских центрах “Мои документы” стал доступен сервис “Мигом”, реализованный на базе Единой биометрической системы», — сообщили там.

Отмечается, что применение биометрии позволит сократить время обслуживания заявителей на 20−30%. При этом каждый заявитель может самостоятельно выбрать, как именно получать услугу — по паспорту или с применением современных технологий.

«Санкт-Петербург — в числе первых регионов, внедривших сервис. Уже сейчас им пользуются тысячи человек в Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областях. Технология позволяет сократить время обслуживания граждан на 20−30%», — сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, по поручению которого внедряется сервис.

«При этом каждый заявитель может самостоятельно выбрать, как именно получать услугу — по паспорту или с применением биометрии», — добавил он.

Чтобы получать услуги в МФЦ без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка или у его представителя. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.

