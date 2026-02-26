В Воронеже инвалиду по суду возместили 650 тысяч за аренду автомобиля

Житель Воронежа в 2003 году, работая в коммерческой организации, получил тяжкий вред здоровью по неосторожности своего коллеги. Пострадавшему бессрочно присвоили инвалидность 1 группы.
Для передвижения ему была необходима машина. В октябре 2024 мужчина заключил договор аренды автомобиля и заплатил за это в течение полугода 650 тысяч рублей.
Однако работодатель к тому времени не возместил вред, причиненный мужчине источником повышенной опасности. Тогда при поддержке прокуратуры инвалид обратился в суд с иском к работодателю о возмещении понесенных расходов на аренду автомобиля.
Суд удовлетворил исковые требования заявителя и взыскал с его работодателя 650 тысяч рублей.