«Сказали, что в подъезде корь»: челябинцев испугали врачи, предлагавшие сделать прививку для профилактики болезни на дому

Жильцы одного из домов по улице Калинина в Челябинске испугались внезапного визита медиков. Две женщины, которые представились врачами местной поликлиники, сообщили жителям о зарегистрированном очаге кори в подъезде и тут же предложили провести экстренную вакцинацию. По словам соседей, визитеры отказались предоставлять документы, чем вызвали настоящую панику.
— Попросила предъявить документы, на что получила такой ответ: "С чего бы это врач, пришедший на дом к пациенту, должен предъявлять документы? — рассказала одна из жительниц дома журналистам ЕАН.
Вместо вакцинации женщина решила выяснить, кто на самом деле ходит по подъезду с подозрительным предложением. В медучреждении ей подтвердили, что это настоящие врачи, которых и в самом деле отправили на обход из-за случая кори. Однако, носить удостоверения с собой, они не обязаны — достаточно бейджиков и некоторых других бумаг.
— Бейджики — не документы. Как они себе это представляют? Приходят ко мне какие-то незнакомые женщины, я пускаю их в квартиру, где они мне ставят какой-то укол? Вкалывают снотворное и уносят все, что могут, — негодует жительница подъезда.
Ситуация произошла на фоне обострения эпидемиологической обстановки. Согласно докладу Роспотребнадзора, в 2025 году заболеваемость корью в России выросла в 11 раз. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в половине регионов страны. Эксперты связывают распространение вируса с отсутствием вакцинации у большинства заболевших.