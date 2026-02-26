«Сказали, что в подъезде корь»: челябинцев испугали врачи, предлагавшие сделать прививку для профилактики болезни на дому

Вместо вакцинации женщина решила выяснить, кто на самом деле ходит по подъезду с подозрительным предложением. В медучреждении ей подтвердили, что это настоящие врачи, которых и в самом деле отправили на обход из-за случая кори. Однако, носить удостоверения с собой, они не обязаны — достаточно бейджиков и некоторых других бумаг.