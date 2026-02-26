Ричмонд
Четыре новые школы на 2 250 мест откроют в Крыму в текущем году

Новые школы строятся в быстрорастущих микрорайонах и сельской местности.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в Крыму откроются четыре новые школы, рассчитанные на 2 250 учащихся. Эти образовательные учреждения располагаются в активно развивающихся микрорайонах и сельской местности, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

В Симферополе дети будут учиться в новых школах в микрорайонах Новониколаевский и Луговое. В Феодосии откроют школу в Челноковском массиве и селе Укромное Симферопольского района. Школы рассчитаны на 350, 500, 800 и 600 мест соответственно.

«В перспективе запланировано открытие еще пяти школ в Керчи, Симферополе, Судаке, Бахчисарайском и Ленинском районах», — поделился планами Константинов.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше