Четыре новые школы на 2 250 мест откроют в Крыму в текущем году

В текущем году в Крыму откроются четыре новые школы, рассчитанные на 2 250 учащихся. Эти образовательные учреждения располагаются в активно развивающихся микрорайонах и сельской местности, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
В Симферополе дети будут учиться в новых школах в микрорайонах Новониколаевский и Луговое. В Феодосии откроют школу в Челноковском массиве и селе Укромное Симферопольского района. Школы рассчитаны на 350, 500, 800 и 600 мест соответственно.
«В перспективе запланировано открытие еще пяти школ в Керчи, Симферополе, Судаке, Бахчисарайском и Ленинском районах», — поделился планами Константинов.
