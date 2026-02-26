Ушел из жизни создатель двигателей для «Энергии-Буран» Анатолий Дегтярев

В Уфе ушел из жизни конструктор Анатолий Дегтярев. Об этом сообщил глава администрации Демского района города Иван Иванов.
Анатолий Николаевич посвятил свою жизнь разработке газотурбинных двигателей. Его вклад в обороноспособность страны и создание космической системы «Энергия-Буран» отмечен высшими государственными наградами — орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.
По словам Иванова, созданный конструктором научно-технический задел до сих пор используется в развитии авиационной и космической техники и служит примером для новых поколений инженеров.
Иван Иванов выразил глубокие соболезнования родным и близким, подчеркнув, что память о Дегтяреве как о выдающемся инженере, патриоте и Человеке с большой буквы навсегда останется в сердцах.
