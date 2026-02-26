Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни создатель двигателей для «Энергии-Буран» Анатолий Дегтярев

В Уфе умер создатель двигателей для «Энергии-Буран».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ушел из жизни конструктор Анатолий Дегтярев. Об этом сообщил глава администрации Демского района города Иван Иванов.

Анатолий Николаевич посвятил свою жизнь разработке газотурбинных двигателей. Его вклад в обороноспособность страны и создание космической системы «Энергия-Буран» отмечен высшими государственными наградами — орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

По словам Иванова, созданный конструктором научно-технический задел до сих пор используется в развитии авиационной и космической техники и служит примером для новых поколений инженеров.

Иван Иванов выразил глубокие соболезнования родным и близким, подчеркнув, что память о Дегтяреве как о выдающемся инженере, патриоте и Человеке с большой буквы навсегда останется в сердцах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.