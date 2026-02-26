В Иркутске откроют четыре тест-мобиля для проверки на ВИЧ и гепатит 1 марта

В воскресенье, 1 марта 2026 года, в Иркутске пройдет акция в рамках Всесибирского дня профилактики ВИЧ. На четырех точках города будут работать передвижные пункты тестирования областного центра СПИД.
Все желающие смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, а также на сифилис. Результат будет готов через 15 минут.
С 11:00 до 14:00 тест-мобили можно будет найти у магазина на Байкальской, 108, и возле ТЦ «Базар» на Трактовой, 35. С 15:00 до 18:00 пункты переместятся к ТЦ «ТоргСервис» на Ленской, 1 В, и на парковку у ТЦ АМТ на Рабочего Штаба, 29.
Медики напоминают, что узнать свой ВИЧ-статус — значит позаботиться о себе и близких. Современное лечение позволяет жить полноценно, но для этого важно знать диагноз и вовремя начать терапию.
