В Иркутске откроют четыре тест-мобиля для проверки на ВИЧ и гепатит 1 марта

С 11:00 до 14:00 тест-мобили можно будет найти у магазина на Байкальской, 108, и возле ТЦ «Базар» на Трактовой, 35. С 15:00 до 18:00 пункты переместятся к ТЦ «ТоргСервис» на Ленской, 1 В, и на парковку у ТЦ АМТ на Рабочего Штаба, 29.