Дорожные войны: В Молдове люди протестуют из-за разбитой дороги — требуют призвать к ответу чиновников

Еще один протест из-за разбитой дороги. Селяне требуют присутствия Правительства и Министерства инфраструктуры.
Жители села Капланы Штефан-Водского района вышли на протест из-за разбитой дороги, которая соединяет населенный пункт с центральной трассой, передает studio-l.online. Сообщается, что люди возмущены тем, что за 16 лет в участок дороги, длиной в 8 км, вложили миллионы леев, однако каждую зиму вместо дороги — грязь, а после гололеда и таяния снега движение по дороге практически парализовано.
Прибывший на место примар стал конфликтовать с селянами, пообещав, что в 2026 году планируется выделить 3 млн леев и заасфальтировать около 700 метров, а для остального участка нужна проектная документация.
Протестующие потребовали присутствия представителей правительства и профильного министерства, чтобы решить вопрос капитального ремонта дороги.
Ранее на протест из-за плохой дороги выходили жители села Токуз Каушанского района, которые возмущались состоянием подъездной дороги к населенному пункту.
Фото: studio-l.online Фото: studio-l.online.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Завтра гражданства Молдовы могут лишить любого из нас: Даже если вы родились здесь, есть семья, близкие, друзья и любовь к этой земле.
Президент Молдовы подписала указ о лишении гражданства Молдовы девяти человек, живущих на левом берегу Днестра (далее…).
В церковь, как на дискотеку и Библию под себя: Ещё ни одна власть в Молдове так не издевалась над верой и верующими.
Власти Молдовы покусились на самое святое, что есть у народа — его религию (далее…).
В ЕС появятся новые купюры: Как они изменятся и что делать гражданам Молдовы со старыми евро — есть ли смысл держать сбережения в европейской валюте.
Впервые с 2002 года дизайн европейской валюты планируют в корне изменить (далее…).