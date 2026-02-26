Ричмонд
Омичам рассказали, как понять, что ребенка буллят

Профилактику травли обсудили специалисты на пресс-конференции.

Источник: Комсомольская правда

Буллинг в детской и подростковой среде — этой проблеме была посвящена пресс-конференция, организованная в Омске 26 февраля. В региональном министерстве образования обсудили возможные способы борьбы с травлей.

Заместитель директора центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Наталья Ильченко пояснила, что жертвой может оказаться любой ребенок. Мишенью можно стать независимо от внешности или статуса. К явным признакам эксперт отнесла синяки, царапины, повреждение вещей, снижение настроения, избегание школы и потерю интереса к учебе. Скрытый признак — кибертравля, когда агрессия преследует ребенка онлайн.

«Родителям важно поговорить с ребенком, узнать, что именно его тревожит. Избегать нужно двух крайностей: сообщать в школу, не поговорив предварительно с ребенком, или же полностью игнорировать проблему», — сказала Наталья Ильченко.

Психотерапевт психиатрической больницы Наталья Александрова отметила, что родители агрессоров часто не замечают проблем в поведении детей. Общество порой поощряет вызывающее поведение как лидерство, что затрудняет коррекцию.

«Если мамы и папы осознают возможные негативные последствия и хотят изменить поведение ребенка, но сталкиваются с сопротивлением, это становится серьезной проблемой», — считает психотерапевт.

Педагог-психолог школы № 4 Татьяна Фей добавила, что работа с буллингом требует индивидуального подхода и системности. Важно повышать психологическую грамотность родителей, развивать эмоциональный интеллект у несовершеннолетних и учить педагогов распознавать конфликты.

Специалисты призвали законных представителей детей создавать доверительную атмосферу дома и вовремя обращаться к учителям и психологам.

Ранее «КП-Омск» рассказала о школьнице, выигравшей в Казани олимпиаду по татарскому языку.

