Возобновляется прямое авиасообщение между Пермью и Минском

Полетная программа по маршруту Пермь — Минск рассчитана до конца сентября 2026 года. Рейсы из Перми будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути из Перми в Минск составит 3 часа 5 минут, в обратном направлении — 2 часа 45 минут.